La NASA ha svelato quanto costerà la missione che riporterà gli umani sulla Luna

Della nuova missione lunare della NASA abbiamo a più riprese parlato su queste pagine. L'Agenzia Spaziale Americana ha a più riprese sottolineato che intende portare nuovamente gli umani sulla Luna e nell'ambito della missione Artemis, vuole portare sul nostro satellite anche la prima donna della storia.

Nel corso di un'intervista tenuta di recente, l'amministratore delegato della NASA, Jim Brindenstine, per la prima volta ha quantificato i costi che dovrà sostenere l'Agenzia Governativa da lui diretta per raggiungere l'obiettivo: da 20 a 30 miliardi di Dollari. E' questo infatti il budget extra che la NASA ha chiesto al Governo, che si va aggiungere al budget annuale, per portare a termine l'ambizioso programma fortemente voluto dal Presidente Trump.

Brindenstine ha sottolineato che "l'aggiunta da 20 a 30 miliardi di Dollari sarebbe da ripartire su cinque anni", ma rappresenta comunque una cifra elevatissima.

Si tratta della prima volta che una personalità legata alla NASA ha rivelato l'intero costo del piano, che punta a trasportare un equipaggio sulla Luna entro il 2024.

Per dare il via al programma Artemis, la Casa Bianca ha chiesto 1,6 miliardi di Dollari per l'anno fiscale 2020, in aggiunta al budget di 21 miliardi di Dollari che il presidente ha stanziato per tutto il prossimo anno. Brindenstine però è stato chiaro ed ha sottolineato che questo budget rappresenta solo un "acconto" per il programma.

Qualora il Congresso decida di non stanziare il budget, è probabile che la NASA tagli denaro da altri programmi spaziali per raggiungere l'obiettivo.