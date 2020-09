La NASA sviluppa un nuovo modo per atterrare in sicurezza sulla Luna

La NASA ha sviluppato un nuovo sistema, il Safe and Precise Landing Integrated Capabilities Evolution (SPLICE), che potrebbe permettere di atterrare sulla Luna e su Marte con molti meno rischi, e sta già pensando di testarlo nelle prossime missioni Artemis che porteranno un equipaggio umano sulla Luna.

SPLICE è composto da sensori laser, una videocamera, un computer ad alta velocità in grado di utilizzare sofisticati algoritmi. Tutto questo, secondo le dichiarazioni dell'agenzia spaziale, dovrebbe funzionare senza l'intervento umano.

"Quello che stiamo sviluppando è un sistema completo per l'atterraggio che lavorerà nelle missioni Artemis verso la Luna e potrà essere adattato per Marte," racconta il project manager Ron Sostaric. "Il nostro lavoro è mettere insieme le componenti e assicurarci che il tutto sia funzionante."

Il sistema dovrebbe permettere a un lander di atterrare su una varietà più ampia di superfici, inclusi crateri e grandi massi. Può anche identificare un area sicura che abbia solo la metà della superficie di un campo da football.

SPLICE per prima cosa scansiona la superficie in esame e la compara ad altri siti di atterraggio contenuti in un database, per comprendere dove si trova. A circa 3-4 miglia prima del terreno, tre raggi laser cercano di identificare il più sicuro sito di atterraggio.

La NASA spera che i sistema permetterà alla prima donna di atterrare sulla Luna all'inizio del 2024, nell'ambito del programma Artemis.

L'agenzia vuole testare SPLICE durante il volo sul Blue Origin New Shepard durante la prossima missione. Quando il lancio dovrebbe avvenire non è ancora chiaro. Blue Origin è la compagnia spaziale di Jeff Bezos, che recentemente ha sviluppato un suo lander lunare, da utilizzare, eventualmente, nelle prossime missioni.

Invece di cercare un sito di atteraggio sulla Luna, durante i test il sistema cercherà un punto sulla Terra dove far scendere il New Shepard. La NASA deve fare ancora molto lavoro per rendere lo strumento perfettamente funzionante.

"Un atterraggio sicuro e preciso su un altro pianeta presenta molte difficoltà," spiega John Carson, ricercatore a lavoro su SPLICE. "Non c'è nessuna tecnologia commerciale che puoi comprare per fare questo. Ogni missione futura potrebbe usare questo sistema."