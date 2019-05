La NASA sta sviluppando dei 'Soft Robot' per esplorare nuovi mondi

Non tutti i robot sono composti da parti meccaniche, molle e cavi elettrici, due stagisti della NASA stanno infatti sviluppando un "robot morbido", che potrebbe essere utilizzato per esplorare nuovi mondi all'infuori della Terra.

Uno dei vantaggi di un robot del genere è la flessibilità. Chuck Sullivan e Jack Fitzpatrick stanno già lavorando al Langley Research Center della NASA in Virginia, per creare degli attuatori per questo tipo di robot (gli attuatori sono componenti che controllano le parti mobili di un robot).

Il dispositivo è ancora in una fase iniziale, e non è ancora pronto per lo spazio, ma il duo sta già analizzando come utilizzare questi dispositivi in una vera missione spaziale. "L'attuatore ha camere d'aria che si espandono e si comprimono in base alla quantità di aria in esse contenuta", ha affermato la NASA nella dichiarazione.

"Regolando la quantità di aria nella camera dell'attuatore robotico morbido, il robot può flettersi e rilassati, proprio come un muscolo umano." In particolare, i tirocinanti stanno studiando quattro proprietà chiave degli attuatori: mobilità, unione, livellamento e sagomatura.

La mobilità si riferisce al modo in cui il robot si potrà muovere nell'ambiente, l'unione è l'interazione che questi dispositivi avranno tra di loro, il livellamento il modo in cui gli attuatori potranno adattarsi su una superficie, mentre la sagomatura esamina i modi per rafforzare passivamente altre strutture (come ad esempio gli scudi antipolvere).

"Vediamo queste quattro cose come il problema principale, una volta che saremo in grado di realizzare tutto questo in singoli test, vorremmo capire come combinarle", ha poi concluso Sullivan nella stessa dichiarazione.



I dispositivi robotici indipendenti saranno il futuro dell'esplorazione spaziale: la Russia punta ad avere una squadra di robot nello spazio entro il 2019, mentre la NASA sta già testando dei dispositivi automatizzati tuttofare per la Stazione Spaziale Internazionale.