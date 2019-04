La NASA e un team di esperti si preparano a fronteggiare un 'falso' asteroide

Senza alcun dubbio uno scontro con un meteorite non farebbe molto bene alla Terra. Per questo motivo la NASA, l'Ente federale per la gestione delle emergenze (FEMA), e delle agenzie di altri paesi, hanno in programma un'esercitazione che metterà a dura prova un team di esperti.

L'esercitazione si svolgerà alla Planetary Defence Conference (che inizierà giorno 29 Aprile e durerà fino al 3 Maggio), e i rappresentanti di ogni paese avranno il compito di pianificare una contromisura efficace contro un asteroide in rotta di collisione con la Terra. Per rendere il tutto il più "reale" possibile è stato immaginato anche un asteroide finto, chiamato 2019 PDC.

Secondo questa simulazione l'asteroide è stato "scoperto" il 26 Marzo. L'oggetto celeste in questione è stato visibile solo per pochi giorni, quindi gli astronomi non sono riusciti a calcolare con precisione la sua orbita. L'unica cosa certa è che 2019 PDC passerà vicino alla Terra nel 2027, ed esiste una possibilità dell'1% di colpire la Terra.

Questa è la situazione che dovranno affrontare i partecipanti quando arriveranno alla conferenza. L'obiettivo dell'esercitazione è quello di fornire agli esperti la possibilità di collaborare tra loro per affrontare una minaccia in comune. Questa esperienza offre inoltre, alle agenzie scientifiche come la NASA, una migliore comprensione di quali dettagli sono importanti per i team di gestione delle catastrofi.