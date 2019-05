NASA, al via i test del veicolo spaziale 'Mars 2020' che volerà su Marte

E' passato qualche mese da quando la NASA ha annunciato di aver scelto il paracadute per Mars 2020, il rover che l'anno prossimo dovrebbe volare alla volta di Marte per scoprire di più sul tanto affascinante e discusso pianeta rosso. L'Agenzia Spaziale Americana a quanto pare sta conducendo dei nuovi test sul rover.

La NASA, in un post pubblicato sul sito del Jet Propulsion Laboratory ci mostra la fotografia di un ingegnere che ispeziona il veicolo spaziale che trasporterà il rover su Marte, prima dei test nello Space Simulator Facility del laboratorio di Pasadena, in California.

Come si può vedere nello scatto, è stato praticamente completato lo sviluppo della navicella, comprese le componenti che guideranno l'astronave Mars 2020 nel suo viaggio di sette mesi verso il Pianeta Rosso. Sotto il guscio bianco è possibile scorgere il sistema di protezione che proteggerà il veicolo durante la crociera e la discesa nell'atmosfera marziana. Non è invece visibile, in quanto incapsulato all'interno dell'aeroshell, lo stadio di discesa a propulsione del razzo ed il rover surrogato.

La navicella, sottolinea la NASA, è stata testata in una camera larga 8 metri ed alta 26 metri, nella stessa configurazione che verrà utilizzata durante il volo.

Il rover include una suite completamente nuova di strumenti, tra cui un sistema di caching dei campioni che preleverà dalla superficie.

La missione dovrebbe prendere il via a luglio 2020, con l'atterraggio previsto per il 18 Febbraio 2021 sul Jazero Crater.