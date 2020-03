La NASA testa gli incredibili motori del suo razzo in un nuovo video

La NASA ha intenzione di tornare sul nostro satellite, che utilizzerà come "banco di prova" per andare, successivamente, su Marte. L'Agenzia Spaziale Americana vuole effettuare questa impresa nel 2024 e, ovviamente, si sta già preparando per la storica impresa.

La NASA sta attualmente effettuando i test al motore che porterà gli uomini nello spazio. In caso di pericolo o di malfunzionamento del razzo, il meccanismo è progettato per allontanare in tutta sicurezza gli astronauti, che verranno poi trasportati sul nostro pianeta mediante l'uso di un paracadute.

Recentemente sono stati effettuati i test del motore (visibile nel video della notizia), dove sono state attivate otto valvole ad alta pressione che hanno fornito una spinta totale di 3100 chilogrammi. Queste valvole, che si trovano lateralmente, hanno creato una forza sufficiente per dimostrare di poter portare in tutta sicurezza una capsula, anche a basse temperature.

Il sistema di interruzione del lancio sarà formato da tre motori a razzo: il motore di controllo dell'assetto, il motore di interruzione e il motore di scarico. Così come vi abbiamo ampiamente raccontato su queste pagine, la navicella spaziale Orion sarà il veicolo principale utilizzato durante le imminenti missioni Artemis. La NASA non prevede di utilizzare questo sistema fino alla seconda missione, prevista per il 2022.