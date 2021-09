La NASA sta testando il primo prototipo di aereotaxi totalmente elettrico: ecco la foto

L'Agenzia aerospaziale statunitense sta testando per la prima volta dei velivoli a decollo e ad atterraggio verticale completamente elettrici, nominati "eVTOL". Il primo prototipo è già pronto per la sperimentazione, e si spera in futuro di poterli utilizzare come taxi o trasporto merci.

L'aereo è stato fornito dall'azienda "Joby Aviation" come parte della campagna nazionale Advanced Air Mobility (AAM) dell'agenzia, una sorta di programma sull'aviazione che comprende lo sviluppo e la progettazione di sistemi di volo innovativi e originali. I test dureranno fino a venerdì 10 settembre presso la base di volo della Joby situata vicino a Big Sur, in California.

È la prima volta che la NASA testa un velivolo simile, e soprattutto è la prima volta che l'agenzia si fa carico della campagna di sviluppo e promozione di questo tipo di mezzo. La società aerospaziale spera infatti - in futuro - di impiegare su vasta scala gli aerei eVTOL, adoperandoli come aerotaxi o come trasportatori di merci (un po' come stiamo vedendo con i droni porta pacchi di Amazon).

Per prima cosa la NASA dovrà raccogliere ulteriori dati per quanto riguarda le prestazioni dei veicoli e dovrà elencare tutte le possibili lacune del prototipo, per poi impegnarsi nel risolvere e rendere l'aerotaxi sostenibile anche per ambienti affollati o cittadini.

Durante questo primo insieme di test, la NASA proverà il velivolo in scenari pianificati, e il team acquisirà informazioni su come si muove il veicolo, che tipo di rumore produce e come comunica con il centro di controllo.

Non è ancora chiaro quando e come l'eVTOL entrerà in azione, ma essendo ancora un progetto embrionale è probabile che il suo debutto nel mondo commerciale potrebbe avvenire intorno alla fine del 2022 o direttamente nel 2023. Staremo a vedere se si dimostrerà una soluzione ottimale o rischierà di cadere nel "dimenticatoio".

Nel frattempo la NASA si sta preparando a inviare umani sulla Luna, ma l'obiettivo di riuscirci entro il 2024 potrebbe essere già sfumato.