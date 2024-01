La NASA ha testato con successo il razzo che ci porterà su Marte

Dopo aver scoperto quante missioni spaziali visiteranno la Luna nel 2024, è chiaro che il prossimo passo sarà mettere piede su Marte. Nel tentativo di trovare un modo per trasportare carichi pesanti verso il Pianeta Rosso, ecco che la NASA porta a compimento un test di un razzo rivoluzionario.

Il promettente progetto si chiama Rotating Detonation Rocket Engine (RDRE), e recentemente ha dato sfoggio delle sue capacità al Marshall Space Flight Center in Alabama, generando una spinta di 25.810 newton per 251 secondi.

Ciò che rende questo motore per razzi così innovativo ed efficiente è l'uso di una detonazione continua che gira intorno ad un canale a forma di anello, alimentato da un mix di carburante ed ossigeno. Questa tecnologia è in sviluppo da anni (i test da laboratorio risalgono al 2020), ma solo ora gli scienziati stanno cominciando a renderla stabile, e quest'ultima prova è riuscita a superare tutti i record stabiliti in precedenza.

Secondo le parole di Thomas Teasley, ingegnere a capo del progetto, "L'RDRE è un passo in avanti enorme in termini di efficienza di design;" non a caso, infatti, l'RDRE necessita di meno propellente rispetto ai razzi convenzionali ed è più semplice per quanto riguarda i meccanismi e i macchinari.

In altre parole, i progressi tecnologici compiuti ci permetteranno di viaggiare nello spazio con meno costi e a distanze ben più lontane rispetto a quanto siamo abituati. Gli ingegneri sono ora certi di poter adattare il combustore a diversi livelli di spinta, ma soprattutto per diverse classi di missioni spaziali.

Potremmo quindi essere pronti per le prime missioni umane verso il Pianeta Rosso negli anni dal 2030 in poi. A proposito, chi saranno i primi astronauti ad andare su Marte?