La NASA 'tormenterà' i suoi astronauti con questa brutale macchina militare

La NASA ha recentemente annunciato che ha intenzione di utilizzare una "spinning machine" per i suoi astronauti, ovvero una macchina utilizzata dalla Marina degli Stati Uniti per l'addestramento dei soldati. L'obiettivo dell'agenzia spaziale americana è preparare i suoi uomini al tumulto disorientante del volo spaziale.

La macchina, definita mostruosa persino nel blog ufficiale della NASA, è un dispositivo che fa girare vigorosamente gli occupanti come se fossero all'interno di una lavatrice gigante. Secondo quanto riportato, infatti, l'uso di questo strumento - quasi di tortura - ha lo scopo di aiutare a "costruire strategie che mirano ad alleviare la cinetosi."

La cinetosi, per chi non lo sapesse, è chiamata in tanti modi (mal d'auto, mal di mare o mal d'aria) e implica una serie di sintomi, soprattutto la nausea, causati dal movimento durante il viaggio. Il "Kraken della Marina", altro nome con cui viene chiamata la macchina dagli addetti ai lavori, aiuterà gli astronauti per il loro addestramento.

Nel caso ve lo stesse chiedendo sì, anche gli astronauti soffrono di chinetosi e ce lo racconta Douglas Wheelock: "poco dopo il decollo dello Space Shuttle, mi sono sentito come se fossi su una giostra. L'equipaggio deve prepararsi alla confusione che probabilmente subirà durante queste transizioni gravitazionali".

Il Kraken ha la capacità di muoversi in sei direzioni sul proprio asse e può simulare scenari di volo complessi e difficili da ricreare sulla Terra, inclusi quelli capaci di indurre vertigini e nausea.

Lo sapevamo, ma adesso possiamo dirlo: diventare astronauti è propria dura.