NASA, si torna sulla Luna nel 2024: l'esplorazione sarà 'a piedi'

In alcuni film e serie TV, come la recente "Space Force" di Netflix, si sono visti gli astronauti alle prese con qualsivoglia tipo di veicolo durante le loro missioni spaziali. Questo potrebbe far pensare ad alcune persone che sarà lo stesso anche nella realtà, quando si tornerà sulla Luna con un equipaggio umano. Tuttavia, le cose non stanno così.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Space, sembra proprio che per il momento la NASA non abbia pianificato di dotare gli astronauti di un grande rover "di supporto" nel corso della missione del Programma Artemis del 2024, che prevede di portare "la prima donna" (e anche il "prossimo uomo") nella regione del polo sud lunare. Insomma, tutto fa pensare che, perlomeno per la prima missione di questo tipo, gli astronauti dovranno girovagare "a piedi" sulla superficie lunare (chiaramente all'interno delle loro tute spaziali).

Il passare degli anni potrebbe far cambiare idea alla NASA, ma per il momento tutte le informazioni rilanciate dalle fonti internazionali vanno verso questa direzione. Queste indicazioni relative al Programma Artemis sembrano derivare da una presentazione che l'Agenzia Spaziale statunitense ha svolto nel mese di maggio 2020. Tra l'altro, a quanto pare la NASA stia pianificando, per la prima volta, di far restare gli astronauti per circa 6 giorni e mezzo sulla superficie lunare.

Riferendosi alla prossima missione con equipaggio umano sulla Luna, Lindsay Aitchison, ingegnere dietro alle tute spaziali della NASA, ha affermato: "Saremo limitati, arriveremo fino a dove gli astronauti riusciranno a camminare con i propri piedi. [...] In realtà è una distanza abbastanza ampia, ma è un po' limitata rispetto alle successive fasi di esplorazione".

Sono stati divulgati dettagli precisi in merito alle stime relative a quanta distanza dovrebbero riuscire a "coprire" gli astronauti "a piedi": 16 chilometri (andata e ritorno). Non male, considerando anche che stiamo parlando del polo sud lunare, dove fa decisamente più freddo rispetto alla zona equatoriale della Luna del Programma Apollo.

Per maggiori dettagli sui piani della NASA relativi al 2024, vi consigliamo di consultare il blog ufficiale dell'Agenzia Spaziale.