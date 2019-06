La NASA sta trasmettendo in diretta su YouTube l'assemblaggio del rover Mars 2020

E' una giornata ricca di aggiornamenti sulla missione Mars 2020, che dovrebbe portare un rover della NASA sul pianeta rosso il prossimo anno, con atterraggio previsto per il 2021. L'Agenzia Spaziale Americana sta puntando molto su questo progetto e sta cercando di far appassionare quante più persone possibili.

L'ultimo progetto in ordine di tempo è una diretta streaming direttamente dal Jet Propulsion Laboratory che di recente ha condotto dei nuovi test sul Mars Helicopter.

Come si può vedere dal player presente in apertura, gli ingegneri del JPL hanno montato una webcam nella camera bianca della Spacecraft Assembly Facility in cui è in corso l'assemblaggio del rover che il prossimo anno dovrà spiccare il volo alla volta di Marte.

Collegandosi ai giusti orari e tenendo conto del fuso orario, sarà possibile vedere gli ingegneri della NASA al lavoro sul rover, anche mentre effettuano dei test. Il project manager di Mars 2020, John McNamee, in una nota ufficiale attraverso cui è stata annunciata l'iniziativa ha spiegato che "è fantastico poter condividere ciò che succede nella camera bianca con il pubblico".

La diretta, battezzata "Seeing 2020", è ovviamente solo video e non contiene audio, ma sono anche in programma sessioni di videochat con i membri del team.

Sarà interessante veder nascere il rover.