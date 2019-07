La NASA trasmetterà in streaming l'eclissi solare totale di oggi 2 luglio

Esattamente come due anni fa, oggi 2 Luglio avrà luogo una nuova eclissi solare totale che però sarà visibile solo dal Sud America. La NASA ha annunciato che trasmetterà l'intero evento in diretta sul proprio account ufficiale YouTube, grazie ad una collaborazione stilata con l'Exploratorium.

La NASA, per i numerosi appassionati che non si trovano in Cile, Argentina ed Uruguay, ha già predisposto un player che consentirà di seguire per intero l'eclissi.

L'inizio è previsto intorno alle 21:15 italiane, quando la Luna si metterà tra la Terra ed il Sole ed in pieno giorno farà notte. Secondo i calcoli, il punto massimo sarà raggiunto intorno alle 22:40, quando il disco solare sarà oscurato in maniera completa per un minuto e 52 secondi, salvo poi ricomparire lentamente tornando visibile alla nostra mezzanotte.

I ricercatori dell'ESO sottolineano che si tratterà di un'eclissi più unica che rara, in quanto terminerà mentre il Sole è all'orizzonte, il che permetterà alla Luna di generare un'ombra a forma di U.

Nel player in calce sarà visibile la diretta dell'ESO, che trasmetterà le immagini dell'osservatorio astronomico di La Silla, in Cile. La NASA invece si affiderà ai telescopi di Vicuna.

In alternativa, sarà possibile seguire l'Eclissi Solare tramite un'applicazione già presente da tempo su App Store e Google Play Store.