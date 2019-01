NASA, Trump avrebbe offerto finanziamenti illimitati per inviare gli umani su Marte

Donald Trump sin dal suo insediamento si è rivolto alla NASA invitando gli scienziati ad inviare gli esseri umani su Marte, un obiettivo che gli Stati Uniti intendono perseguire in maniera netta seguendo la falsariga tracciata anche da altre compagnie private. Oggi emergono alcuni retroscena a riguardo.

A quanto pare, pochi mesi dopo essere entrato in carica, Trump avrebbe offerto all'amministratore delegato della NASA fondi illimitati per lanciare una missione con equipaggio su Marte entro la fine del suo primo mandato. L'allora CEO, Robert Lightfoot Jr., però, avrebbe rifiutato la proposta in quanto anche con fondi illimitati il tutto non sarebbe stato possibile per una questione di tempo. Il tutto, secondo il libro, avrebbe provocato profonda delusione in Trump. Non è noto se la questione sia poi stata affrontata successivamente con il nuovo amministratore della NASA.

La notizia proviene direttamente dal libro "Team of Vipers" in uscita e scritto da Cliff Sims, ex assistente della Casa Bianca ed in uscita prossimamente negli Stati Uniti.

Secondo quanto affermato dal New York Magazine, che ha ottenuto in anteprima lo stralcio del testo, Trump avrebbe fatto l'offerta alla NASA il 24 Aprile 2017, pochi istanti prima della chiamata alla Stazione Spaziale Internazionale organizzata per congratularsi con l'astronauta Peggy Whitson, che aveva segnato il record per il maggior numero di tempo trascorso da un americano nello spazio.