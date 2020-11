La NASA sta ufficialmente assemblando il suo mega-razzo in Florida

La NASA ha ufficialmente iniziato l'assemblaggio del suo primo Space Launch System (SLS) presso il Kennedy Space Center in Florida, con un primo volo pianificato per il prossimo anno. L'agenzia ha piani ambiziosi per l'enorme razzo e vuole utilizzarlo per lanciare i primi astronauti del programma Artemis sulla Luna.

Lo SLS è stato afflitto da ritardi ed è in fase di sviluppo da oltre un decennio e, come spesso avviene in questi casi, lo sviluppo è andato oltre il budget inizialmente stanziato anno dopo anno. Nonostante i ritardi, però, la NASA è entusiasta di iniziare a costruire il razzo.

"Impilare il primo pezzo del razzo SLS segna una pietra miliare importante per il programma Artemis", ha affermato in una dichiarazione della NASA Andrew Shroble. "Dimostra che la missione sta davvero prendendo forma e presto si dirigerà verso la rampa di lancio". L'appaltatore dell'agenzia, Northrop Grumman, ha recentemente completato il primo test su vasta scala di un booster SLS presso l'impianto di prova dell'azienda a Promontory, Utah (il luogo in cui è stato trovato il monolite di metallo).

Se tutto va secondo i piani, considerata l'incredibile quantità di lavoro che c'è ancora da fare, un razzo SLS trasporterà la navicella spaziale Orion dell'agenzia spaziale con un equipaggio di astronauti a bordo nell'orbita lunare, in appena quattro anni.