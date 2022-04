La NASA parte ufficialmente per 'l'asteroide d'oro', dal valore di 10.000 quadrilioni

La NASA si sta avvicinando al lancio di un'ambiziosa missione per sondare un asteroide del valore stimato di 10.000 quadrilioni di dollari. La roccia spaziale 16-Psyche è larga il doppio del Galles ed è incastonata nella cintura di asteroidi tra le orbite di Marte e Giove.

Scoperto nel 1852, un tempo era conosciuto come "l'asteroide d'oro" poiché gli scienziati credevano che fosse composto principalmente da metallo prezioso. Osservazioni successive, tuttavia, suggeriscono che Psyche è molto probabilmente composta da un mix di roccia, ferro e nichel.

Quest'estate, la NASA si imbarcherà in una missione per studiare l'oggetto ricco di metalli nel tentativo di determinarne le origini. Sarà la prima visita della NASA a un asteroide metallico. Dopo essere decollata dal Kennedy Space Center in Florida, la sonda Psyche arriverà al suo obiettivo all'inizio del 2026.

Si pensa che l'asteroide sia il nucleo frantumato di un planetesimo, un piccolo mondo dalle dimensioni di una città o di un piccolo paese. Le macchie di materiale sono i primi mattoni dei pianeti e si pensa che fossero abbondanti nell'universo primordiale. Se Psyche è un planetesimo, può far luce all'interno di pianeti terrestri come la Terra.

Il nucleo del nostro mondo è nascosto sotto miglia e miglia di mantello e crosta, rendendo quasi impossibile lo studio. La navicella spaziale della NASA utilizzerà una serie di strumenti per studiare il campo magnetico di Psyche, l'attrazione gravitazionale, il trucco della superficie e altro ancora. La NASA afferma: "Durante 21 mesi in orbita, il veicolo spaziale mapperà e studierà Psyche".

"L'obiettivo della missione è, tra le altre cose, determinare se Psyche è davvero il nucleo di un planetesimo". Gli astronomi sulla Terra hanno studiato Psyche in dettaglio e credono che abbia la forma, in qualche modo, di una patata. In totale, si stima che i vari metalli di Psyche valgano un gigantesco valore di $ 12.000 quadrilioni.

Ciò significa che se lo riportassimo sulla Terra, distruggerebbe i prezzi delle materie prime e causerebbe il collasso dell'economia mondiale. Sapevamo di Psyche 16 da un po', ma il suo potenziale di causare il caos sulla Terra è stato recentemente toccato da un minatore veterano.

Scott Moore, che dirige EuroSun Mining, ha affermato che l'enorme quantità di oro nell'asteroide minaccia di gettare nel caos l'industria dell'oro. "I 'Titans of Gold' ora controllano centinaia delle proprietà con la migliore produzione in tutto il mondo", ha detto a Oil Price nel 2019. "Ma i 4-5 milioni di once d'oro che portano sul mercato ogni anno impallidiscono in confronto alle conquiste disponibili nello spazio".

Fortunatamente, la NASA sta intraprendendo il viaggio per scopi scientifici e non ha in programma di condurre alcuna attività mineraria. Psyche fu scoperta dall'astronomo italiano Annibale de Gasparis il 17 marzo 1852. Ha chiamato l'asteroide in onore di Psiche, la dea greca dell'anima che sposò Eros (Cupido romano), il dio dell'Amore.