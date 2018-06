NASA: una tempesta di sabbia copre tutto Marte, problemi per Opportunity

Vi abbiamo già parlato diverse volte su queste pagine della tempesta di sabbia che sta imperversando su Marte negli ultimi giorni. Ebbene, oggi la NASA ha dichiarato che il Pianeta Rosso è stato interamente coperto da questo fenomeno atmosferico, tanto da creare problemi al rover Opportunity.

"La tempesta di polvere marziana è cresciuta di dimensioni e ora è ufficialmente un evento che copre l'intero Pianeta", ha dichiarato un portavoce dell'Agenzia Spaziale.

Stando a quanto riportato da Space.com, lo scorso 12 giugno la NASA aveva perso il controllo del suo rover Opportunity. In particolare, il veicolo della NASA era andato fuori uso per via della mancanza di luce solare. Nonostante questo, gli ingegneri dell'Agenzia Spaziale hanno scoperto che il rover era entrato in una modalità a bassa potenza, "svegliandosi" solo periodicamente per verificare se le sue batterie si fossero ricaricate abbastanza per "rimettersi in contatto". Così è avvenuto e, nel weekend, "Oppy" si è fatto vivo. Nel frattempo, però, tutte le operazioni scientifiche legate al rover in questione sono state temporaneamente messe in pausa, in attesa che la tempesta di sabbia finisca. Non è la prima volta che Marte viene colpito da un simile fenomeno atmosferico. Infatti, nel 2007 un'altra tempesta di simili proporzioni aveva avuto luogo proprio sul Pianeta Rosso.

Inoltre, l'Agenzia Spaziale ha annunciato che la tempesta attuale ha coperto l'intero pianeta, divulgando alcune immagini che ricostruiscono quello che Opportunity riesce a vedere dalla superficie di Marte. la prima foto di sinistra risale a inizio giugno mentre l'ultima a destra rappresenta quello che il rover vede ora. "La tempesta di sabbia marziana è cresciuta di dimensioni e ora è ufficialmente un evento che copre l'intero Pianeta", ha dichiarato in merito un portavoce dell'Agenzia Spaziale.



La NASA ha anche diffuso una GIF che mostra come si è evoluta la tempesta dal punto di vista del rover Curiosity. Potete vederla seguendo questo link.