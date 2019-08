NASA: vicina la missione per esplorare Europa, la luna di Giove

E' ormai nelle fasi finali dello sviluppo la missione della NASA che porterà all'esplorazione della più allettante delle 79 lune di Giove, Europa, che è leggermente più piccola della nostra ed è a lungo stata considerata come una potenziale candidata per la ricerca di vita aliena.

Le prove in possesso degli scienziati infatti suggeriscono l'esistenza di un oceano sotto la crosta ghiacciata, che potrebbe essere profonda decine di miglia. Gli studiosi ritengono che questo specchio d'acqua possa contenere il giusto cocktail chimico per la vita e potrebbe persino ospitare alcuni organismi viventi.

Europa quindi sembra avere tutte le condizioni necessarie per accogliere la vita. La missione della NASA, battezzata Europa Clipper, sarà caratterizzata da una serie di voli ravvicinati in quanto le sonde non potranno orbitare attorno alla luna a causa delle elevate radiazioni della cintura di Giove. A livello tecnico è previsto l'uso di telecamere e strumenti che permetteranno all'Agenzia Spaziale Americana di misurare il campo magnetico.

La missione cercherà anche i laghi sotterranei e fornirà dati sullo spessore della crosta ghiacciata. Il team spera anche di confermare la presenza di pennacchi d'acqua, precedentemente rilevati dal veicolo spaziale Galileo e dal telescopio Hubble. Qualora i tentativi dovessero andare a buon fine, gli scienziati non sarebbero costretti a trovare un modo per penetrare la crosta ghiacciata.

La NASA ha osservato che la missione ha ottenuto il via libera per la progettazione finale, ed ora si passerà alla costruzione del veicolo spaziale e degli strumenti, che dovranno essere testati.