NASA vs ESA: guarda la prima partita di tennis spaziale dall'ISS (video)

Non stiamo scherzando: la prima partita di tennis spaziale trasmessa direttamente dall'ISS (Stazione Spaziale Internazionale) ha avuto luogo sul serio. In particolare, essa ha coinvolto quattro astronauti della NASA e dell'ESA.

Qui sopra potete visionare un video di pochi secondi nel quale si vede chiaramente gli astronauti giocare a tennis sulla Stazione Spaziale Internazionale, mentre qui sotto potete vedere delle riprese dell'intero evento, trasmesso in 3D utilizzando la UniSphere.

In particolare, la singolare partita di tennis spaziale si è giocata nella notte tra il 21 e il 22 agosto e ha coinvolto gli astronauti Drew Feustel (NASA), Ricky Arnold (NASA), Serena Auñón-Chancellor (NASA) e Alexander Gerst (ESA). Insomma, l'Agenzia Spaziale Europea aveva un solo rappresentante, ma è stata comunque una simpatica "sfida" tra le due Agenzie Spaziali, con gli astronauti che hanno anche scherzato in merito.

Nonostante questo, la preparazione per svolgere questa partita è stata molto dura ed era iniziata già nello scorso dicembre 2017, come potete vedere nel secondo video presente qui sotto. Si tratta quindi di un interessante traguardo. "A rendere difficili le cose c'è la mancanza di gravità. Le palline non rimbalzeranno e la gravità non avrà effetto. Per me sarà come il vecchio gioco Pong, dove si colpisce la palla e questa va solo dritta, senza saltare e rimbalzare da nessuna parte. Sarà una sfida, in cui dovremo inventarci delle nuove regole", aveva dichiarato Feustel prima del match.