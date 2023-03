La NASA vuole costruire un veicolo spaziale per distruggere la ISS

Quando fu progettata la Stazione Spaziale Internazionale, gli addetti ai lavori avevano stimato un periodo di operatività di 15 anni, ma l’ISS ha continuato a funzionare ben oltre il tempo garantito (da oltre due decenni, ormai). Tuttavia, come tutte le belle storie, anche questa andrà incontro a un lieto fine... O forse no.

La NASA sta lavorando su un piano di ritiro della Stazione Spaziale Internazionale, la cui esecuzione è prevista entro il 2030. Nei programmi c’è la realizzazione di un “rimorchiatore spaziale” capace di deorbitare la struttura e condurla in un’area sicura dell’atmosfera terrestre, nota come Point Nemo, dove brucerà l’ISS.

La settimana scorsa, l’Agenzia ha richiesto alla Casa Bianca un budget di 27,7 miliardi di dollari (quasi 2 miliardi in più rispetto alla dotazione dell’anno corrente. Il presidente Joe Biden non ha ancora espresso l’esito della richiesta. Durante una conferenza stampa di lunedì, i funzionari della NASA hanno affermato di voler indirizzare circa 180 milioni di dollari per “avviare lo sviluppo” del rimorchiatore spaziale, senza procedere verso gli step di costruzione e distribuzione, al momento troppo dispendiosi.

“Una stima dei costi che avevamo era di poco inferiore a circa $ 1 miliardo”, ha dichiarato il capo del volo spaziale umano della NASA Kathy Lueders alla conferenza stampa.