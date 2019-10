La NASA vuole incoraggiare l'apertura di Stazioni Spaziali private

In questi anni stiamo osservando un crescente interesse per lo spazio. Dai tanti paesi che hanno intenzione di approdare sul nostro satellite, fino a progetti più commerciali come il primo hotel orbitale.

La NASA sta incoraggiando le compagnie a sviluppare vere e proprie stazioni spaziali private, e ha l'intenzione di investire nelle idee più promettenti (con un budget stratosferico di circa 561 milioni di dollari).

Grazie a questa mossa, l'agenzia spaziale americana potrebbe continuare a condurre ricerche anche dopo il pensionamento della Stazione Spaziale Internazionale, un evento inevitabile che si verificherà nei prossimi anni (tra poco meno di un decennio).

Con l'avvento di nuove strutture orbitali, la costruzione di una nuova Stazione Spaziale sarebbe superflua. La NASA e le sue controparti internazionali potrebbero "prenotarsi" un modulo in queste strutture per progetti che richiedono condizioni di microgravità.

L'agenzia a stelle e strisce ha invitato i privati a presentare proposte per stazioni orbitali commerciali autonome. Il progetto dovrà includere i criteri di abitabilità della struttura, sistemi di gestione dei rifiuti, la lista delle infrastrutture e tanto altro.



Il futuro sembra essere roseo per la ricerca spaziale; staremo a vedere quali progetti verranno attuati nei prossimi anni. Intanto, la prossima struttura ad essere costruita sarà, quasi sicuramente, il gateway orbitale, una stazione spaziale in orbita intorno al nostro satellite.