La NASA vuole installare un reattore nucleare sulla Luna, è ufficiale

La NASA sta cercando di comprendere come installare un reattore nucleare sulla Luna. In questo contesto, si stanno cercando degli aiuti esterni per provare a comprendere le modalità con cui portare avanti il progetto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo, nonché come si può leggere sul portale ufficiale dell'Idaho National Laboratory, l'Agenzia Spaziale ha deciso di collaborare con il laboratorio del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti d'America per realizzare una fonte di energia non solare sulla Luna entro il 2030.

Tutto questo avviene ovviamente nel contesto del programma Artemis, che si prefigge l'obiettivo di riportare l'uomo sulla Luna. Ricordiamo che l'intento iniziale era quello di portare gli astronauti sulla superficie lunare nel corso del 2024, ma di recente sono emerse delle notizie non propriamente positive: secondo alcune fonti, infatti, il ritorno sulla Luna non avverrà prima del 2026.

In ogni caso, al netto delle tempistiche del programma, su cui si sta ancora discutendo molto, la NASA sta attualmente raccogliendo idee. Questa fase durerà fino a febbraio 2022: in linea generale, sembra che il progetto sia fattibile, perlomeno stando alle parole di alcuni esperti del settore.

L'uso di un reattore nucleare sulla Luna permetterebbe potenzialmente di avere a disposizione una fonte "potente" e affidabile di energia, aspetto che consentirebbe di muovere un ulteriore passo importante nel campo dell'esplorazione spaziale. D'altronde, non è un caso il fatto che già da un po' di tempo si stia cercando di approfondire la possibilità di piazzare reattori nucleari sulla Luna.

Ma in che modo fare questo? Ebbene, per realizzare un impianto di fissione nucleare di questo tipo, la NASA e l'Idaho National Laboratory sembrano avere l'intenzione di produrre un reattore sulla Terra, per poi "inviarlo" sulla Luna. Tuttavia, ci sono diverse questioni da tenere in considerazione, dagli sbalzi di temperatura che avvengono sulla Luna alla solidità che dovrebbe avere il reattore, che dovrebbe comunque "resistere" a un viaggio non di poco conto. Insomma, staremo a vedere.