La Nasa vuole inviare dei robot su Marte per conquistare il pianeta

La NASA sta investendo in una startup con sede ad Austin, chiamata Apptronik, per sviluppare dei robot umanoidi che potrebbero - almeno un giorno - assistere gli astronauti nelle missioni su Marte e oltre.

Questi automi, come ad esempio Apollo, hanno forma umanoide e sono alti quasi 1,75 metri con un peso di circa 73 kg. Sono progettati per eseguire una varietà di compiti, dai più banali ai più pericolosi, liberando così gli astronauti da mansioni che potrebbero distrarli o metterli a rischio. Non solo: potrebbero anche funzionare come "avatar" controllati a distanza dagli esseri umani sulla Terra, offrendo un nuovo livello di interazione e controllo nelle missioni spaziali.

Apollo, il robot attualmente in fase di sviluppo, è già programmato per svolgere attività sulla Terra, come assistere nei magazzini e nelle fabbriche o addirittura prendersi cura degli anziani. Tuttavia, il vero potenziale di questi robot si apre quando pensiamo alle missioni spaziali: potrebbero esplorare grotte o fosse sotterranee sulla superficie lunare, fornendo dati preziosi per la ricerca scientifica.

La NASA e Apptronik stanno lavorando insieme per rendere Apollo un robot modulare con diversi livelli di destrezza, autonomia e capacità di utilizzare strumenti, a seconda dei compiti che deve svolgere. Se tutto va come previsto, questi robot potrebbero dare alla NASA un vantaggio significativo nell'istituire una presenza permanente sulla Luna o, perché no, su Marte, proprio mentre la corsa allo spazio sta diventando sempre più competitiva.

Elon Musk ha affermato che i primi coloni su Marte moriranno, ma questi robot potrebbero evitare - o ridurre - le perdite.