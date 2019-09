La NASA vuole un telescopio spaziale per proteggerci dagli asteroidi

L'agenzia spaziale americana vuole costruire un telescopio per osservare il cielo alla luce infrarossa. Il motivo? Identificare e tracciare gli asteroidi nelle immediate vicinanze della Terra. Questa è "l'arma migliore" a nostra disposizione per proteggerci da eventuali impatti.

In questo modo si potrà aumentare la flessibilità e la reattività nella difesa planetaria, ha affermato Thomas Zurbuchen, amministratore associato del Science Mission Directorate. Secondo l'uomo, il telescopio potrebbe essere lanciato già nel 2025, ma tutto dipenderà dai finanziamenti ricevuti dal programma.

In questo modo gli scienziati potranno osservare qualsiasi oggetto "potenzialmente pericoloso", ricostruendo traiettoria, grandezza e velocità. Attualmente questo lavoro è svolto dal Wide-field Infrared Survey Explorer, che ha individuato decine di migliaia di rocce spaziali.

Tuttavia, poiché lo strumento non è mai stato progettato a tale scopo, la sua missione dovrebbe concludersi nel 2020.

Con il precedente strumento di osservazione, gli scienziati hanno individuato circa il 30% degli oggetti vicini alla Terra, con una grandezza di almeno 140 metri. Il nuovo strumento sarà capace di individuarne il 65% in cinque anni, e il 90% in dieci.

"Finalmente faremo affidamento sulla conoscenza, piuttosto che sulla fortuna", ha dichiarato infine Richard Binzel, scienziato planetario del MIT, a Space.com. Insomma, sicuramente uno strumento che saprà, senza dubbio, farsi valere.