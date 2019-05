La NASA vuole tornare sulla Luna nel 2024, ma il piano non è pronto

E' scontro al Congresso Americano tra alcuni deputati ed i rappresentanti della NASA. L'oggetto della discussione è il piano dell'Agenzia Spaziale Americana di tornare sulla Luna entro cinque anni. Il piano completo, nelle intenzioni originali sarebbe dovuto essere pronto entro metà aprile, ma ancora non si è visto.

I funzionari della NASA infatti affermano che saranno necessarie ancora un paio di settimane prima di mettere le mani sui dettagli.

Nel corso di un'audizione al Congresso è andato in scena un duro scambio di battute tra i membri del Comitato Scientifico, che hanno espresso la loro frustrazione per il fatto che l'emendamento non sia ancora pronto. Secondo Kendra Horn "la mancanza di prove progettuali non è un modo per gestire il programma di esplorazione spaziale". La deputata ha chiesto delucidazioni, ma da parte di William Gerstenmaier della NASA ha ricevuto una risposta diplomatica, in cui ha riconosciuto che "si tratta di una sfida seria da affrontare, ed abbiamo bisogno di un piano serio. Dobbiamo però assicurarci che tutto sia integrato e messo insieme in modo sensato".

Lo stesso Gerstenmaier ha osservato che l'emendamento deve ottenere l'approvazione da parte della Casa Bianca, il che potrebbe rallentare ulteriormente l'iter. Dalla NASA però sono arrivati anche degli annunci, ovvero che nelle prossime settimane dovrebbero arrivare ulteriori dettagli, ed il piano potrebbe essere "pronto in una settimana o due".

L'amministratore delegato della NASA, durante un'udienza tenuta al Senato la scorsa settimana ha specificato che il programma Lunare non dovrebbe superare gli 8 miliardi di Dollari all'anno, una cifra che però non è stata rimarcata ieri.

Qualche mese fa la NASA ha affermato che l'obiettivo è di tornare sulla Luna nel 2028, ma per restarci. Il prossimo obiettivo, a medio-lungo termine è di testare il sistema contro gli asteroidi.