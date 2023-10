È realmente emozionante: ecco come nasce il primo battito nel cuore di un feto

In un recente e sicuramente bizzarro studio pubblicato sulla oramai celebre rivista Nature, un team di ricercatori provenienti dall’Harvard University e dall'Harvard Medical School, ha mostrato al mondo intero il primo, incredibile, ed emozionante battito di una vita appena nata. Scopriamo insieme come ci sono riusciti.

"Il cuore batte circa 3 miliardi di volte nell'arco di una vita umana, ed ora volevamo vedere come si accende per la prima volta questa incredibile macchina", afferma Adam Cohen, uno dei principali autori dello studio. Considerando quante volte il cuore batte in un giorno, i conti sono dunque presto fatti. Ma come immortalare questo momento letteralmente irripetibile?

In particolare, l'esperimento non invasivo è stato condotto sugli embrioni di pesce zebra, ai quali è stata iniettata una peculiare sostanza (una sorta di tracciante) a base di mRNA. In tal modo, attraverso l’utilizzo di un microscopio montato proprio sopra la regione cardiaca è stato possibile monitorare costantemente lo sviluppo dell’organo.

Nell’arco di 20 ore circa dalla fecondazione, negli embrioni di pesce zebra si formano le prime cellule cardiache che si raggruppano per formare una struttura primitiva più complessa, da cui poi si svilupperà il cuore vero e proprio.

"Era come se qualcuno avesse premuto un interruttore", ha descritto un emozionato Cohen.

Dai risultati emerge chiaramente che le cellule cardiache si attivano all’unisono, sincronizzandosi immediatamente tra loro. Ma nonostante possa già sembrare incredibile, non è questa la notizia più sconvolgente.

A quanto pare infatti, l’origine della scossa iniziale è completamente causale ed imprevedibile. In parole povere, ciò significa che praticamente ogni singola cellula del cuore è in grado di generare il primo battito. Ma a cosa potrebbe servire un simile studio?

Dopo aver visto in Italia il primo trapianto di cuore fermo da 20 minuti, grazie a ricerche del genere che ci fanno meglio comprendere il funzionamento del nostro stesso organismo è infatti possibile non solo diagnosticare precocemente, ma anche trovare delle possibili terapie e cure a patologie largamente diffuse in tutto il mondo.