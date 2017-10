Nasce Bitcoin Gold, mentre la Blockchain si prepara ad una nuova scissione

Si è finalmente compiuto il fork che ha visto la nascita di, la cui Blockchain è la stessa del Bitcoin fino al blocco 491,407. La scissione in realtà è fittizia, perché la nuova criptovaluta sceglie il mining tramite GPU piuttosto che tramite ASIC, circuiti specializzati costosi, dunque non sono in conflitto diretto l'una con l'altra.

Il Bitcoin Gold è nato per rendere più accessibile il mining, che potrà essere effettuato da qualsiasi utente in possesso di una scheda video, esattamente come accade per Ethereum. La nuova moneta digitale però non sembra essere stata presa troppo sul serio dagli investitori, che da un valore di circa 400$ prima della 'nascita' è subito crollata a circa 240$ negli exchange.

Il recente rialzo dei Bitcoin è sicuramente legato al Bitcoin Gold: gli investitori hanno comprato bitcoin solo per poter accumulare Bitcoin Gold, che venivano assegnati a tutti i possessori di Bitcoin in egual numero nei propri wallet. Infatti il valore del Bitcoin, non appena gli investitori si sono 'aggiudicati' un ugual numero di Bitcoin Gold, è sceso fino a circa 5600$ attuali.

Per novembre è atteso un nuovo hard fork del Bitcoin, che però stavolta potrebbe risultare in una vera e propria scissione della criptovaluta causato dall'aggiornamento SegWit2x del quale vi abbiamo parlato nei precedenti mesi.

Se non avete familiarità con il mondo delle criptovalute vi consigliamo la guida creata da everyeye che spiega i principi fondamentali del Bitcoin, così che possiate capire come funziona un sistema decentralizzato, ovvero la Blockchain al di sotto della maggior parte delle monete digitali.