Nasce CoronaCoin: la criptovaluta col valore che cambia in base ai casi di Coronavirus

Mentre il Bitcoin ha registrato un tonfo del 25% a causa della difficile situazione economica a livello mondiale, c'è già chi è pronto a speculare sulla pandemia da Coronavirus. Come riportato da vari siti, infatti, è nata Coronacoin, una moneta digitale che permette di scommettere sulla diffusione del Covid-19.

Reuters riferisce che il valore cambierà ogni due giorni in base al numero di nuovi casi. Quindi, il prezzo aumenterà qualora il virus dovesse continuare ad uccidere persone, mentre in caso di aumento dei guariti e calo dei contagi, accadrà il contrario.

L'idea è di Alan Johnson, che sul sito Coinspice.com ha sottolineato che "al momento del lancio, il mondo è in preda al panico per la rapida e senza precedenti ascesa del Coronavirus". E' stato pubblicato anche un libro bianco in cui viene specificato che "il numero di token disponibili viene aggiornato ogni 48 ore in base al numero di infetti o morti".

Proprio quest'ultimo aspetto ha scatenato le polemiche e l'indignazione dei social, dove molti hanno definito "impietosa" l'idea del fondatore, il quale dal suo canto sembra avere intenzione di continuare con il proprio progetto, che ha anche un risvolto caritatevole.

Johnson ha infatti annunciato che il 20% dei fondi generati dalla vendita dei token saranno donati alla Croce Rossa Internazionale.