Da dove nasce l'espressione 'chiedo venia'? Resterai sorpreso

Ti sei mai chiesto da cosa derivi l’espressione “chiedo venia”? Ad oggi, seppur utilizzata da molti, non è ben nota la sua vera origine. La locuzione, scelta per chiedere scusa o richiedere perdono, ha un significato originale. Com’è nata? Scopriamolo in questo articolo.

“Chiedo venia” deriva dal latino veniam petere, che letteralmente significa “chiedere il perdono”. Venia, infatti indica il perdono o l’assoluzione da una colpa o un’offesa.

L’espressione ha però origini medievali, quando i re o i signori di determinati territori possedevano la prerogativa di concedere la grazia a chi aveva commesso un reato o una colpa. La richiesta di perdono veniva espressa proprio con la suddetta formula e accompagnata dalla prostrazione dell'accusato davanti al re o al signore locale e dalla supplica verbale.

Successivamente, l’espressione veniam petere è divenuta l’attuale “chiedere venia”, mantenendo il significato passato.

L'uso è rimasto invariato fino ai giorni nostri, nonostante il significato si è evoluto nel tempo. Attualmente, si ricorre alla locuzione soprattutto per conferire alla richiesta un tono formale o ironico.

In conclusione, l'espressione ha origini molto antiche ed oggi si ritiene di registro elevato. Ci stupisce il modo in cui molte locuzioni di uso comune derivino da realtà così lontane. Nel mondo latino per ricevere grazie e favori era abitudine rivolgersi a Venere. Chissà, forse anche in questo c’è lo zampino della dea…