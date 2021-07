Nasce GETTR, il social network di Donald Trump: è un po' troppo simile a Twitter

Dopo il ban da Facebook di Donald Trump, il team dell’ex Presidente degli Stati Uniti ha continuato a lavorare su una nuova piattaforma social dedicata a lui e alle attività politiche dei conservatori Repubblicani. In seguito al lancio del suo blog ufficiale e alla sua pressoché immediata chiusura, ora nasce GETTR.

Come possiamo vedere grazie anche a Business Insider, il team Trump ha reso disponibile la prima beta del nuovo social network GETTR pensato per “impedire ai conservatori di essere censurati sulle grandi piattaforme Internet”, un claim che la destra statunitense ha portato avanti sin dai primi provvedimenti presi da Facebook, Twitter e altri social nei confronti del tycoon americano.

Pensata come alternativa proprio a Twitter, in realtà vi è fin troppo simile: già dalla immagine che trovate in calce all’articolo è possibile cogliere le analogie con la piattaforma di Jack Dorsey, dato che vediamo gli argomenti di tendenza in alto a destra e gli hashtag e le notizie del momento appena sotto, mentre al centro figurano i profili suggeriti e i post pubblicati. Anche il design stesso è estremamente simile, grazie ai riquadri dagli angoli tondeggianti e al font quasi identico a quello di Twitter. Infine, anche se non si vede nell’immagine, GETTR ha un menu a sinistra con varie sezioni come le impostazioni e il profilo personale, assieme al pulsante rosso “Post GETTR” analogo al “Twitta” azzurro.

Intanto, però, sta già raccogliendo ottimi risultati anche in modalità beta, in vista del lancio della versione stabile avvenuto in queste ore: nella classifica dell’Apple App Store, infatti, GETTR è già 22° nella categoria “Social network”, tallonando proprio Twitter. Molto probabilmente ciò è dovuto anche dalla presenza di personalità come l’ex vicepresidente Mike Pence, l’account verificato dell’agenzia di stampa conservatrice Newsmax e altri politici Repubblicani.