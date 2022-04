Nasce Iliad College in Italia, percorso formativo gratuito per nuovi professionisti

Iliad Italia oggi ha lanciato la iniziativa Iliad College, con la quale il team dell’operatore d’origine francese proporrà un nuovo percorso formativo nell’ambito retail a chiunque sia interessato: la prima edizione si terrà in via ibrida da metà maggio a fine giugno 2022, ecco come accedervi.

Come da presentazione sul sito Iliad dedicato, Iliad College nasce per formare professionisti nel mondo delle vendite e del retail attraverso l’acquisizione di competenze e valori tipici di Iliad. Il percorso si compone di 8 moduli formativi per 30 ore di lezioni online (con quattro sessioni di quattro ore, una alla settimana per quattro settimane) e in presenza, con oltre 16 ore nei negozi dell’operatore. Si parla, per l’esattezza, di una formazione con riferimento particolare al settore delle telecomunicazioni e all’intelligenza relazionale applicata come approccio verso gli utenti, ergo non mancheranno moduli dedicati all’evoluzione delle reti mobili e allo sviluppo di nuove tecnologie.

Iliad College è un percorso formativo completamente gratuito, aperto a tutti ed estremamente flessibile: per parteciparvi sarà sufficiente compilare il form disponibile sul portale dell’iniziativa, inviando al contempo un video di presentazione. Entrambe le soluzioni citate serviranno al team di docenti per valutare criteri come profilo personale di esperienze e studi, motivazione alla partecipazione e capacità comunicativa. Le selezioni resteranno aperte fino all’esaurimento dei posti disponibili. A fine percorso, dopo un test finale si riceverà un attestato di partecipazione che, si ricorda, essere privo di valenza legale e non fornire crediti formativi di tipo universitario.

Nel frattempo, sempre in giornata Iliad si è mostrata interessata all’acquisto di TIM.