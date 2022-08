Nasce in Italia 'Archeoplastica': piccoli gesti che cambiano il mondo!

Enzo Suma, guida naturalistica, ha dato il via ad un progetto del nome Archeoplastica del tutto insolito ma pieno di significato. Vediamo di che cosa si tratta.

Sappiamo tutti che l'enorme quantità di plastica dispersa nell'ambiente e in particolare nei mari, si degrada solo dopo centinaia di anni, andando a formare ad esempio, la famosa isola di spazzatura abitata da varie creature. Si tratta di un pensiero ormai radicato nell'immaginario comune ma di cui tutti, spesso, ignorano concretamente l'esistenza.

Come afferma Suma: "Da sempre, a scuola, ci hanno detto che la plastica dura secoli e secoli e forse ci siamo anche assuefatti a queste informazioni, non riuscendo a visualizzarle davvero". Da qui nasce l'idea di raccogliere reperti di plastica di 40, 50 o addirittura 60 anni fa.

Nello specifico, l'idea è nata quando Suma trovò qualche anno fa un flacone di crema solare con il prezzo in lire, scoprendo che risaliva addirittura agli anni settanta. Da lì partì tutto, fotografò il flacone e lo pubblicò su facebook, raccogliendo subito molto interesse attorno a quel reperto conservato perfettamente. Ad oggi, Archeoplastica ha quasi raggiunto 240 mila followers su Instagram e sul sito del progetto è presente una sorta di museo virtuale con molti dei reperti che si possono anche osservare con una ricostruzione in 3D.

Il progetto che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le persone sulla necessità di ridurre l'uso della plastica monouso, ha fatto in modo che Suma girasse per le scuole pugliesi organizzando delle mostre con gli oggetti più significativi. Non si è tuttavia fermato qui, infatti, Suma ha curato delle vere e proprie esposizioni in tre eventi organizzati direttamente da National Geographic.

L'obiettivo della sensibilizzazione, dovrebbe farci render conto di come peggiorino anno dopo anno le conseguenze di tutto ciò. Basti pensare a come oramai gli orsi polari si cibino di spazzatura, rischiando ogni giorno la vita con rifiuti per loro terribilmente tossici.