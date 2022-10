Nasce in Italia Assoinfluencer: il primo sindacato per influencer e content creator

Un “esercito” da 350mila persone con valore di mercato di circa 280milioni di Euro da rappresentare. E’ questo l’obiettivo che si pone Assoinfluencer, il primo sindacato italiano che vuole rappresentare influencer e content creator, nato ieri ed ora già attivo.

L’obiettivo, spiega il presidente e fondatore Jacopo Ierussi, è di rappresentare i creator (da youtuber a podcaster, passando per i cyberatleti e gli streamer) come fanno i sindacati per i lavoratori. “Questo ambito della digital economy non solo non è ancora attenzionato da una legislazione specifica sia sul piano fiscale sia dei compensi, ma spesso vede i suoi attori scontare un quadro giuridico poco chiaro e trasparente, nella cui costruzione l’associazione mira a coinvolgerli” afferma Ierussi, il quale evidenzia che “in questi primi anni di posizionamento, abbiamo partecipato all’indagine conoscitiva in Parlamento che ha portato all’approvazione dell’Emendamento Creators nella Legge sulla Concorrenza 2021”.

Il sindacato, sostanzialmente, chiede una legislazione ad hoc sia sul piano fiscale che dei compensi per coloro che lavorano in questo mondo, in modo tale da riconoscere ai creator “la professionalità nel mondo della comunicazione e del marketing che spesso vede i suoi attori scontare un quadro giuridico poco chiaro e trasparente”.

Sul sito ufficiale di Assoinfluencer è già disponibile la lista dei primi influencer che hanno aderito: tra gli associati figurano anche nomi eccellenti come Luis_Sal ed Angelo Greco.