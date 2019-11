Nasce il nuovo colosso del secondary ticketing: eBay vende StubHub a Viagogo

Proprio mentre sta per iniziare la nuova stagione di concerti, e le piattaforme di vendita di biglietti stanno per iniziare la vendita dei ticket per gli eventi estivi, arriva un annuncio importantissimo dal fronte del secondary ticketing. eBay infatti ha annunciato la vendita di Stubhub a Viagogo.

L'affare, che dovrebbe concludersi verso la fine del primo trimestre del 2020, ha un valore complessivo di 4 miliardi di Dollari e potrebbe far nascere un nuovo colosso mondiale della rivendita di biglietti. Stubhub e Viagogo insieme potrebbero coprire praticamente tutti gli eventi a livello mondiale, Italia compresa dove il fenomeno del secondary ticketing è finito sulle prime pagine dei giornali a seguito delle proteste degli utenti.

L'amministratore delegato di eBay, Scott Schenkel, ha affermato che "grazie a questa operazione otterremo un ottimo risultato e massimizzeremo il valore a lungo termine per gli azionisti di eBay. Negli ultimi mesi abbiamo portato avanti una revisione delle strategie societarie e del portfolio, e siamo arrivati alla conclusione che questa transazione sia la strada migliore sia per eBay che Stubhub".

eBay aveva acquistato Stubhub nel 2007 per circa 307 milioni di Dollari, e la vendita rappresenta una plusvalenza sostanziale, destinata a dare una scossa anche al bilancio del negozio online.