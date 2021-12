Nasce prototipo di televisore con schermo leccabile per provare i sapori di qualsiasi cibo

No, il titolo non è un inganno: un professore giapponese ha davvero sviluppato un prototipo di televisore con schermo leccabile, pensato per provare in qualsiasi momento il gusto di un particolare alimento prima di consumarlo. Il costo della sua creazione non è nemmeno esagerato, ma come funziona?

Il dispositivo in questione si chiama Taste the TV (TTTV), nome non molto originale ma perfettamente esplicativo della sua natura. Il professore della Meiji University Homei Miyashita lo ha creato assieme a una squadra composta da 30 studenti e, come potete vedere anche dal video allegato alla notizia, non si tratta di una macchina propriamente compatta.

Oltre al televisore, difatti, TTTV ha una sorta di giostra contenente dieci cilindri di aromi che, una volta miscelati a dovere, riescono a riprodurre in maniera sufficientemente fedele il sapore di una pietanza selezionata da un menu sul televisore. Dopodiché, la miscela viene spruzzata su una pellicola igienica collocata dalla macchina sullo schermo che, in quel momento, mostrerà la stessa pietanza selezionata. In alternativa, TTTV provvederà a offrire il campione su un vassoio di plastica.

Miyashita ha discusso già con alcune aziende in merito a questo prodotto, affermando che il costo di produzione ammonterebbe a circa 100.000 yen (875 Dollari circa al cambio attuale) e che il suo utilizzo potrebbe essere ideale in contesti come scuole per sommelier e di cucina. Meno ideale potrebbe essere l’utilizzo in un ristorante come alternativa a un menu. Il professore ha comunque commentato che il vero obiettivo sarebbe “consentire alle persone di vivere l'esperienza di qualcosa come mangiare in un ristorante dall'altra parte del mondo, anche restando a casa”. In altre parole, potrebbe persino nascere una sorta di “Spotify del cibo”.

A proposito di “follie tecnologiche”, consigliamo di tenere d’occhio LG durante il CES 2022, data l’ufficializzazione di concept interessanti di alcuni prototipi.