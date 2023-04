Nasce la Radio della Serie A: trasmetterà 7 giorni su 7 dalle sette del mattino

In attesa della pubblicazione del bando per i diritti tv della Serie A, la Lega ha già iniziato a disegnare il proprio futuro e nella giornata di ieri si è affidata al gruppo RDS per la nascita della Radio Ufficiale della Serie A, che trasmetterà in modalità digitale DAB e IP.

La Radio-TV, come evidenziato da RDS, trasmetterà sette giorni su sette dalle sette del mattino a mezzanotte. Non si tratterà quindi di un canale che si attiverà esclusivamente durante i turni del campionato, in quanto offrirà un ricco palinsesto dedicato alle partite, le squadre ed i suoi protagonisti con una serie di contenuti ad hoc.

Prevista anche la realizzazione di un editoriale quotidiano della durata di cento secondi che andrà in onda anche su RDS e su tutti i canali della piattaforma.

“Metteremo a disposizione della Lega tutto il nostro know how creato in 45 anni di esperienza sul campo andando anche ad arricchire la nostra programmazione con lo sport più amato dagli italiani per una radio sempre più di evasione ed esperienze. Questo annuncio arriva dopo un 2022 ricco di soddisfazioni e una crescita d’ascolto in tutte le fasce orarie con incrementi nel quarto d’ora medio (AQH) annuale del +18,9%. Desidero esprimere un ringraziamento speciale a tutto il team RDS che ha lavorato per l’affidamento del bando e che collaborerà con la Lega per lo sviluppo del nuovo canale Radio-TV con una programmazione di qualità e un mix di innovazione e sostenibilità” ha evidenziato Eduardo Montefusco, presidente del gruppo RDS.