Nasce Rai Cultura: tutta l'offerta culturale della TV a portata di click

RAI ha annunciato il lancio di un nuovo portale denominato "Rai Cultura", in cui confluisce tutta l'offerta culturale della televisione di Stato. Si tratta di una piattaforma unica in Italia, che mira ad essere la nuova casa digitale per arte, letteratura, storia, filosofia, musica, cinema, teatro e danza.

Tramite Rai Cultura, che è accessibile attraverso questo indirizzo, gli utenti potranno accedere a tutta l'offerta culturale della TV di Stato, inclusi contenuti originali come web doc, speciali, prodotti per i social, fotograllery e format ad hoc che saranno realizzati appositamente dalla redazione web del portale. Il tutto è arricchito dalla programmazione televisiva tematica e generalista.

Tra i contenuti in evidenza è presente l'ultimo discorso di Enrico Berlinguer, ma anche uno speciale sul Watergate e soprattutto un'ampia sezione dedicata a Leonardo da Vinci, a 500 anni dalla sua morte.

Sulla homepage è anche presente l'almanacco contenente gli avvenimenti di rilievo, ma anche l'agenda culturale che consente di restare sempre aggiornato con le ultime novità dalle varie aree tematiche.

Si tratta davvero di un'offerta unica del suo genere, basata sull'enorme archivio della Rai ed arricchita da contenuti originali che renderanno il portale un punto di riferimento per gli appassionati di cultura. Ovviamente il tutto è completamente gratuito, inclusi i video speciali.