Nasce RIDE, criptovaluta sostenuta da Audi per il metaverso automotive

Holoride, startup sostenuta da Audi, ha annunciato oggi il lancio della criptovaluta RIDE pensata per sostenere e costruire il suo ecosistema di giochi ed esperienze in realtà estesa (XR) all’interno delle automobili. Di cosa si tratta esattamente? Sarà davvero utile al cittadino comune? Scopriamolo assieme.

Per spiegare al meglio di cosa si occupa holoride, riprendiamo le parole dette dallo stesso CEO e co-fondatore Nils Wollny: “Le offerte di intrattenimento in auto di oggi non corrispondono alle aspettative dei passeggeri quando si valuta come utilizzare il tempo trascorso in viaggio. In holoride, abbiamo creato qualcosa di radicalmente nuovo che intrattiene i passeggeri dei sedili posteriori in un modo che è totalmente senza soluzione di continuità: una nuova categoria di media realizzata per i veicoli in movimento. Lo chiamiamo Elastic Content e il nostro approccio rivoluzionario cambierà per sempre l'esperienza dei passeggeri trasformando i veicoli in parchi a tema in movimento”.

Un progetto ambizioso sulla carta, ma che la tecnologia odierna consente assolutamente di portare a termine. Il passo ulteriore del team di holoride è quello di integrare il sistema XR alla blockchain e al mondo crypto con il token RIDE, utilizzabile per acquistare e vendere NFT all’interno dell’ecosistema holoride, intrecciando il mondo digitale e virtuale alla realtà fisica tramite giochi e feature per intrattenimento in auto.

Ancora più ambiziosa è l’intenzione di creare un vero e proprio metaverso nel settore automotive: Wollny stesso ha affermato che holoride punta a integrarsi nei veicoli a guida autonoma, dopo l’approdo sui tradizionali veicoli privati, per offrire ai passeggeri forme di intrattenimento durante i lunghi viaggi. I titolari di token potranno accedere a esperienze e oggetti virtuali, ma anche ottenere vantaggi come abbonamenti a servizi interni all’ecosistema holoride e pass per eventi speciali.

In tutto si prevede la fornitura di massimo 1 miliardo di token RIDE, di cui 130 milioni saranno venduti a 0,04 Dollari ciascuno a breve. In precedenza, prima del lancio della criptovaluta, 200 milioni di token sono stati venduti a 0,02 Dollari tramite vendita privata e altri 50 milioni tramite vendita pubblica. Successivamente, un altro 20% dei token RIDE sarà assegnata alla community privilegiando utenti beta e tecnici che hanno supportato la crescita di holoride sin dagli inizi.

Nel frattempo, notizia bomba di giornata è stata l’acquisto di uno yacht gigante su The Sandbox, NFT dal valore di 650.000 Dollari.