Nasce SHIBFIT, la fitness app per bruciare calorie e... criptovalute!

Mentre la community attende ulteriori novità sul metaverso dopo l'annuncio dello Shiberse, arrivano incoraggianti aggiornamenti sul burn della memecoin. Questa volta, possono farlo davvero tutti.

Ad annunciarlo è Bigger Entertainment, che già da tempo è attiva in questo settore con progetti che nel tempo hanno contribuito a "bruciare" token per aumentarne il valore. Il suo nuovo progetto, soprannominato SHIBFIT, è esattamente quello che immaginate: una fitness app che tiene il conto dei passi e dell'attività fisica e che, in cambio, brucerà un corrispettivo di token non ancora specificato.

A quantificare gli Shiba Inu da mandare in burn saranno le pubblicità interne ma, come già detto, non è ancora chiaro come saranno distribuiti i guadagni che aiuteranno a bruciare moneta.

SHIBFIT non è l'unico progetto di Bigger Entertainment pensato a questo scopo. Già a gennaio, la compagnia ha dato vita al progetto SHIB Lovers' Merch e l'80% dei guadagni di San Valentino è stato versato per l'acquisto di token SHIB, poi bruciati in un evento dedicato del 14 febbraio.

Nel frattempo, ricordiamo che anche la rete di Shiba inizia a compiere i primi passi per la sua "maggiore età". Di recente, infatti, è stato annunciato Shibarium L2, la blockchain di secondo livello che promette di rivoluzionare l'intero ecosistema.