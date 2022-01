Nasce in Sicilia WeVoz, social network basato esclusivamente sui messaggi vocali

Il mondo dei social network si arricchisce di “new entry” in tutto il mondo, anche in Italia: mentre negli Stati Uniti si attende il lancio del social di Donald Trump, nel Belpaese nasce la piattaforma WeVoz basata esclusivamente sui messaggi vocali. Come funziona? Vediamolo assieme nel dettaglio.

WeVoz è un social network accessibile da tutti i browser che, come si può capire dal nome, si basa sulla voce – “Voz”, dallo spagnolo – e sul contributo di “We”, “Noi”, ovvero la comunità. Recandosi sul sito ufficiale WeVoz sarà possibile notare sin da subito una certa attività della piattaforma con alcuni utenti già regolari: la semplicissima interfaccia mostra centralmente la serie di messaggi vocali inviati dagli utenti, identificatisi per nickname o nome e cognome, dai contenuti più disparati. Del resto, lo slogan evocativo “la tua voce ha diritto di essere ascoltata” lascia spazio a considerazioni di varia natura.

Gli audio potranno essere inviati premendo sul tasto verde "Libera la tua voce", saranno tendenzialmente di breve durata (massimo 15 secondi) e verranno trascritti dalla tecnologia speech-to-text proprietaria che converte la voce in testo in pochissimo tempo, quasi simultaneamente all’invio del messaggio vocale. Inoltre, i contenuti visualizzati potranno essere ordinati per cronologia, numero di ascolti o numero di reazioni: più queste ultime saranno, più in alto verrà mostrato un certo audio.

Christian Di Sante, uno dei fondatori del progetto nato a Termini Imerese per mano della omonima start up, ha spiegato che WeVoz “è il primo social che mette la vita dell’utente al centro dell’intero progetto e guarda alla community come obiettivo piuttosto che come strumento”. Per lui e i suoi colleghi, “WeVoz è un nuovo modo di essere social, di comunicare e relazionarsi con gli altri in maniera sana senza dover restare incollato ad uno schermo […] è una piattaforma unica nel panorama digital, un progetto ambizioso che nel 2022 coinvolgerà vozzer, creator, aziende e utenti di tutte le età”.

Chissà se questo social network Made in Italy riuscirà a riscuotere successo, con le sue premesse di assoluta libertà di espressione. Lo scopriremo solamente in futuro.