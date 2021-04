Nasce 'Sierra Space', la società spaziale che lancerà l'erede dello Space Shuttle

La Sierra Nevada Corporation (SNC) è una ditta appaltatrice statunitense molto prestigiosa, specializzata in sicurezza e tecnologia aerospaziale. Per concentrare gli sforzi sullo sviluppo del "figlio" dello Space Shuttle, la società ha deciso di creare una nuova sussidiaria: la Sierra Space.

La mossa di scorporare la società non deve stupire più di tanto: i dirigenti prevedono una grande crescita economica per il settore "spaziale" nei prossimi anni, quindi la SNC ha pensato bene di creare una società autonoma a cui fare nome. La stessa cosa è accaduta anni fa con il gruppo Virgin del miliardario Richard Branson, che ha creato appositamente la Virgin Galactic.

Con la nascita di Sierra Space, la società potrà gestire meglio i grandi introiti che arrivano dall'attività spaziale (che stando agli ultimi resoconti, si aggirano intorno ai 400 milioni di dollari annui). Secondo le stime, il ricavato totale nei prossimi anni potrebbe superare i 5 miliardi di dollari. Può sembrare un aumento fuori norma considerando la breve scala temporale, ma come vi abbiamo più volte riferito, il campo dell'esplorazione spaziale sta vivendo uno dei suoi momenti migliori, e la corsa allo Spazio non è mai stata così accesa (siamo solo agli inizi!).

Creare la nuova società permetterà una migliore gestione anche del loro progetto di punta, ovvero la navicella spaziale riutilizzabile conosciuta come "Dream Chaser", il vero erede dello Space Shuttle. Non è solo l'estetica a richiamarlo, ma anche molte funzionalità: la prima unità Dream Chaser, soprannominata Tenacity, possiede un'alta riutilizzabilità (può eseguire fino a 15 voli di andata e ritorno garantiti), una completa automatizzazione (non necessità di pilota), ali retrattili che la rendono ancor più "stivabile" e un basso costo di produzione.

Tenacity dovrebbe volare non più nel 2021 ma nel 2022 (la pandemia non ha risparmiato nessuno) e il suo primario compito sarà quello di eseguire voli cargo verso e dalla Stazione Spaziale Internazionale. Le future versioni poi, potrebbero anche essere omologate per il trasporto umano.