Nasce lo standard UCIe per i chiplet del futuro: ci sono anche AMD, Intel e arm!

In attesa del lancio del primo Ryzen con 3D V-Cache, i grandi colossi dei chip si sono riuniti per segnare una pietra miliare nella storia dell'informatica. Parliamo di AMD, Arm, Google, Intel e TSMC e dello standard Universal Chiplet Interconnect Express.

In quella che si appresta a diventare l'era dei chiplet, i principali player sul mercato hanno pensato bene di dare vita a un indirizzo comune, il cui risultato è proprio lo standard UCIe 1.0. In questo modo sarà estremamente più semplice riuscire a creare chip compositi e modulari in cui far convergere le tecnologie di più aziende differenti, in quelle che possono essere definite come connessioni "die-to-die" e che consentirebbero, potenzialmente, di mischiare il meglio sulla piazza in un unico SoC.

Chiaramente non sarà questione di giorni, ma questo primo accordo, che coinvolge player di primissimo ordine tra cui anche Microsoft e Samsung, porterà sicuramente a frutto nei prossimi anni, con prodotti sempre più avanzati ed efficienti.

Allo stesso tempo, è possibile immaginare che questo enorme risultate possa facilitare lo sviluppo di chiplet proprio perché sarà possibile lavorare su più fronti con aziende differenti, andando a completare prodotti con componenti già sviluppate da altri brand.

Insomma, ci aspettiamo grandi cose, come ormai ci hanno abituato i grandi chipmaker come Intel con il lancio di Alder Lake e con il passaggio definitivo alla rivoluzionaria architettura ibrida per sistemi desktop.