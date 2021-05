Nasce STOPELON, criptovaluta che 'servirà per cacciare Elon Musk da Tesla'

È noto l’impatto che Elon Musk ha sul mondo delle criptovalute, come abbiamo visto specialmente nel caso dei Dogecoin e della loro crescita sul mercato. A quanto pare, però, alcuni investitori sembrano essere stanchi di questa sua influenza, a tal punto che nelle ultime ore è nato un altcoin chiamato proprio STOPELON, o “Fermate Elon”.

Le ultime dichiarazioni del CEO di Tesla riguardo il Bitcoin hanno scosso non solo il mercato ma anche le persone stesse che fanno parte di questo “grande gioco”, tra le quali è maturato un certo odio verso il magnate sudafricano. In risposta a questo problema, allora, hanno fatto nascere la moneta STOPELON e pure un piano ad hoc composto da cinque fasi distinte.

La prima fase è già in corso con il rilascio della valuta: al momento risulta esserci un limite di acquisto e vendita di 1 miliardo di monete e il pool di liquidità resterà bloccato per 48 giorni, esistono 1000 miliardi di monete e il 6% delle commissioni di transazione viene restituito ai possessori della valuta. Con la diffusione della valuta, l’obiettivo finale risulta essere quello di utilizzare la sua crescente capitalizzazione di mercato per acquistare azioni Tesla fino a quando i possessori di STOPELON non riusciranno a prendere il controllo della società.

Considerato che Elon Musk possiede il 22% circa del capitale di Tesla, il piano sembrerebbe fattibile, se non fosse per il meccanismo di voto aziendale: per attuare il “colpo di stato” ai danni di Elon Musk, i sostenitori di STOPELON dovranno ottenere il supporto dell’80% degli azionisti di Tesla. Insomma, è un’avventura pressoché impossibile.

Ciò non toglie che il ruolo di STOPELON non cambia: si tratta della manifestazione di odio e risentimento nei confronti dell’imprenditore a capo anche di SpaceX. Esistono anche altre monete nate per lo stesso motivo, come per esempio “Fuckelon”, ma sono i dati relativi alla crescita di STOPELON che sorprendono in quanto la capitalizzazione di mercato è salita in pochissimo tempo a 20 milioni di dollari, e continua a salire! Che possa diventare la moneta rivale di Dogecoin? Staremo a vedere.

Restando nel mondo delle criptovalute, stamattina il mercato ha visto un crollo dei Bitcoin, causato da un annuncio del governo cinese.