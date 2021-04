Nasce la SuperLega: dove sarà trasmessa in Italia? DAZN: 'noi non coinvolti'

La notte passata resterà nella storia del calcio europeo: 12 club hanno infatti annunciato la costituzione della SuperLega, che vedrà coinvolti anche tre club italiani: Juventus, Inter e Milan che continueranno a giocare anche nella Serie A.

E' innegabile che nel momento in cui sarà ufficiale la data d'inizio della competizione, si aprirà la corsa per la trasmissione. Non è chiaro quali saranno le mosse delle emittenti italiane, tanto meno l'importo richiesto per la cessione dei diritti tv: da Sky, Mediaset e RAI non sono ancora arrivate prese di posizione ufficiali, ma un progetto di questo tipo potrebbe interessare anche piattaforme come Amazon Prime Video.

Non è da escludere però che la SuperLeague, seguendo la falsariga di quanto fatto dall'NBA (a cui si ispira chiaramente il progetto) possa creare una piattaforma di streaming ad-hoc a cui far abbonare i tifosi.

DAZN intanto ha allontanato le indiscrezioni emerse nella giornata di ieri che volevano il patron Lev Blavatnik assiduamente impegnato alla realizzazione del piano, forte dei diritti televisivi acquisiti in Italia, Spagna e Francia.

In una nota, pubblicata in risposta all'articolo del Corriere dello Sport, DAZN fa sapere che "l'obiettivo di DAZN è quello di portare lo sport in streaming ad un numero sempre maggiore di tifosi e per farlo lavora all’acquisizione di diritti sportivi di primo livello". Per tale ragione, la piattaforma di streaming precisa che "i diritti della Bundesliga per Germania, Svizzera e Austria sono stati acquisiti a Giugno 2020, per le prossime quattro stagioni. Inoltre, in Inghilterra e Francia è disponibile la versione globale della piattaforma DAZN, lanciata a dicembre 2020, e dedicata al momento agli eventi di boxe; mentre in Spagna, DAZN trasmette il Motomondiale, la Formula1 e numerosi altri importanti eventi sportivi tra i quali non compare, al momento, il massimo campionato di calcio spagnolo (LaLiga)".