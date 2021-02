Nasce TECLA, la casa ecosostenibile tutta italiana stampata in 3D

Con una fase di progettazione iniziata nel 2019, le prime abitazioni dell'azienda italiana Wasp, specializzata in stampa 3d, saranno presentate e visitabili nella primavera del 2021 a Massa Lombarda.

L'abitazione prende il nome da Tecla, una delle Città Invisibili di Italo Calvino, ma è anche la fusione dei concetti alla base dello stesso progetto, technology e clay.

Tecla è una costruzione interamente stampata in 3D con una colata di materiali naturali, riutilizzabili e riciclabili, ma soprattutto con zero emissioni.

Utilizzando l'la più recente stampante dedicata al settore costruttivo dell'azienda, la Crane Wasp, è stato quindi possibile ereggere queste futuristiche abitazioni dal modello circolare e tetto a cupola, struttura non convenzionale ma estremamente versatile sul fronte dell'adattabilità in quanto questa struttura fornisce anche una copertura e un rivestimento esterno.

Particolarmente interessante il progetto a doppia cupola in cui, per la prima volta al mondo, sono stati utilizzati due bracci sincronizzati grazie a un software che ne impedisce la collisione.

Passando ai numeri del progetto Tecla, per sintetizzare un'abitazione sono necessari 350 layer dallo spessore di 12mm, una lunghezza di estrusione di 150 km, 60 metri cubi di materiali naturali e 200 ore di stampa, per un consumo medio di 6 kW.

Tecla non è il primo progetto di abitazione stampata in 3D, per quanto unica nel suo genere. A Nantes, per esempio, si sta sfruttando questa tecnologia per l'edilizia popolare.