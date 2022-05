Nasce Vodafone Club, programma di fidelizzazione rinnovato: quali benefici porta con sé?

Vodafone saluta ufficialmente il programma di fidelizzazione Happy Black e lancia in queste ore l’inedito Vodafone Club, nuovo piano con nome rinnovato ma dallo stesso obiettivo: consentire ai clienti legati da più tempo all’operatore di ottenere sconti mensili e Giga aggiuntivi in 5G.

Visitando la pagina Web dedicata scopriamo tutti i dettagli di Vodafone Club: si tratta di un programma accessibile da tutti i clienti Vodafone su linea fissa e mobile, dal costo mensile di 3,99 Euro (con prima mensilità gratuita) e pronta a garantire accesso alla rete 5G dell’operatore, 10 Giga in più sulla propria offerta e sconti da Carrefour, Q8, Booking e YOOX.

C’è però anche un’alternativa ancora più intrigante: si tratta di Vodafone Club+ da 14,99 Euro, piano semestrale che offre ancor più privilegi oltre quelli citati sopra ai clienti interessati, tra cui un 10% di credito su acquisti selezionati su Amazon.it, 6 mesi gratis di Infinity+ per l’intrattenimento in famiglia e sconti speciali in negozio su prodotti tech.

Tutto ciò è accessibile comodamente via browser o tramite app myVodafone, da cui si può monitorare ogni dettaglio della propria offerta fissa o mobile attiva, dal credito residuo alla quantità di dati mobili a propria disposizione. Si segnala, infine, la chiusura di Happy Cashback e che i clienti già legati al programma Happy Black passeranno automaticamente al Vodafone Club senza costi aggiuntivi.

Rammentiamo in conclusione che il 20 maggio scatteranno nuove rimodulazioni per alcuni clienti Vodafone.