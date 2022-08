Stanno nascendo troppe tartarughe marine femmina è questo è un problema

Scienziati e ricercatori che controllano il numero delle tartarughe marine lungo le spiagge della Florida hanno notizie scioccanti: in quattro anni non hanno trovato cuccioli maschi, ma soltanto delle femmine. Questa è una brutta notizia per quanto riguarda la salute della specie.

Il sesso di queste creature, infatti, dipende dalla temperatura dell'uovo in via di sviluppo e quest'ultime recentemente sono state sottoposte a pressioni estreme a causa delle intense ondate di caldo; una scoperta che non fa altro che aumentare le prove di come il cambiamento climatico sta influenzando la fauna selvatica in tutto il mondo (compresa una moria delle tartarughe del Mediterraneo).

L'aumento della caloria della sabbia determina quindi il sesso delle tartarughe che si schiudono in piccoli nidi lungo la riva. Non superando i 27,7°C verrà generato un maschio, mentre temperature superiori a 31°C daranno luce a una femmina: considerando che in Florida gli ultimi quattro anni hanno visto le estati più calde mai registrate la risposta viene da sé, allo stesso modo anche il Giappone sta vivendo l'estate peggiore.

Questo sarà un grande problema perché con meno maschi ci sarà meno diversità genetica. "Nel corso degli anni, si osserverà un forte calo della loro popolazione perché semplicemente non hanno alcuna diversità genetica", afferma Melissa Rosales Rodriguez. "Non abbiamo il rapporto maschio-femmina necessario per poter avere sessioni di riproduzione di successo."