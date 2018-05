Nascerà a Taranto il primo spazioporto italiano per il turismo spaziale

A distanza di quasi due anni dalla pubblicazione delle prime notizie sulla possibile costruzione in Italia di uno spazioporto per il turismo spaziale, arrivano le prime conferme ufficiali. Secondo quanto riportato da Il Giornale, sorgerà in Puglia, tra Taranto e Grottaglie lo spazioporto italiano per i voli suborbitali.

La notizia è stata confermata anche dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che ha ottenuto l'ok dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), il quale aveva completato l'iter necessario per individuare il luogo adatto per realizzare la struttura, che a giudicare dalle prime indicazioni dovrebbe essere operativa dal 2020.

Ovviamente soddisfatta l'Agenzia Spaziale Italiana. A tal proposito Roberto Battiston ha affermato che questo progetto porrà le basi "per un nuovo approccio commerciale per la ricerca in microgravità e per l'addestramento degli astronauti".

In molti hanno fatto notare che la scelta del posto non è in alcun modo da intendersi come casuale, in quanto si trova nelle vicinanze una sede di Leonardo, azienda italiana popolare ed attiva nel settore della difesa, aerospazio e sicurezza.

Battiston ha rivendicato il ruolo dell'Italia nella nuova space economy, sostenendo che il nostro paese da questo punto di vista è all'avanguardia.

Alcune testate specializzate fanno anche notare che la scelta del luogo segue l'accordo firmato lo scorso mese di Dicembre tra la Altec di Torino e Virgin Galactic di Richard Branson, la compagnia che sta sviluppando la navetta Space Ship Tow per i voli suborbitali e destinate proprio al turismo spaziale.

Nello spazioporto italiano Virgin Galactic potrà eseguire voli sperimentali, ma anche effettuare l'addestramento di piloti ed astronauti, oltre che per scopi didattici.

"Il volo spaziale turistico ormai è prossimo. Questo nuovo mercato ha bisogno di zone dove poter garantire l'atterraggio dei veicoli spaziale in varie parti del mondo, spazioporti che compongano quella rete necessaria per il successo di tale mercato. L'Italia per motivi climatici, per il bel tempo che ci permette visibilità, perché siamo circondati dal mare, perché siamo un bel paese che vale la pena di visitare, possiede le caratteristiche che hanno reso questo Paese interessante per un spazioporto. E oggi sappiamo, a meno di un anno dal primo accordo, che presto sarà realtà” si legge in una dichiarazione arrivata a seguito dell'annuncio.