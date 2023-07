Avete mai visto nascere una stella? L'incredibile scatto del James Webb

Il James Webb Space Telescope di NASA/ESA/CAS continua a regalarci rappresentazioni incredibili dell'universo che ci circonda, e come festeggiare al meglio un altro anno del suo instancabile lavoro se non con una delle sue immagini più belle? Ecco uno straordinario primo piano di decine di stelle al momento della loro nascita. Lascia senza parole.

Sicuramente anche gli scienziati della NASA saranno rimasti sbigottiti nell'ammirare l'incredibile bellezza dell'ultima istantanea del JWST che hanno recentemente diffuso attraverso gli organi ufficiali del Goddard Space Flight Center.

La foto rivela infatti 50 meravigliose stelle "neonate" in un complesso di nubi e gas a ben 390 anni luce di distanza da noi, in una regione dello spazio relativamente piccola e tranquilla ma piena di scie illuminate, getti di idrogeno e persino densi agglomerati di polvere che indicano la creazione di ulteriori stelle.

Secondo gli esperti, tutti i giovani astri sembrano non essere più grandi del nostro Sole, e l'immagine scattata dal James Webb fornisce maggior chiarezza sulle informazioni che abbiamo di questa breve, ma importantissima, fase della vita stellare.

Il Dott. Eric Smith, uno degli scienziati del programma della NASA legati al James Webb Space Telescope, ha affermato sulle pagine di AP: "È come un assaggio di come sarebbe stato il nostro sistema miliardi di anni fa quando si stava ancora formando".

Il complesso di nubi che possiamo ammirare nella foto in calce, noto come Rho Ophiuchi, è la regione di formazione stellare più vicina alla Terra e si trova nel cielo vicino al confine delle costellazioni di Ofiuco e Scorpione. Senza la presenza di stelle in primo piano, che potrebbero confondere lo sguardo, i dettagli risaltano ancora di più.

Pensate che, secondo la NASA, alcune delle stelle mostrano anche delle ombre che potrebbero quindi indicare possibili pianeti in formazione. Lo stesso Amministratore della NASA, il Dott. Bill Nelson, ha affermato in una nota: "La foto presenta la nascita delle stelle come in un capolavoro impressionista".

Non resta quindi che ammirare questo "capolavoro" grazie alle splendide immagini rilasciate, come sempre, dal NASA Goddard Space Flight Center.

A proposito del JWST, se siete interessati ad approfondire l'argomento, abbiamo dedicato una sezione speciale al James Webb Space Telescope per raccogliere ogni nuova notizia a riguardo. Cosa aspettate a dargli un'occhiata?