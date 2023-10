Nascita e caduta del popolo dei Garamanti: gli antichi abitanti del Sahara

I Garamanti erano una misteriosa civiltà che visse nel deserto del Sahara per oltre mille anni. Per decenni, storici e archeologi hanno cercato di scoprire come questo antico popolo sia sopravvissuto in un ambiente tanto inospitale. Ora, finalmente, potremmo aver risolto questo affascinante mistero.

Secondo una nuova ricerca dell’Ohio State University, i Garamanti riuscirono a prosperare estraendo incessantemente acqua dal sottosuolo. Tuttavia, intorno al 500 d.C., l’acqua si sarebbe esaurita definitivamente, portando alla fine della loro civiltà.

Tra 11.000 e 5.000 anni fa, le piogge monsoniche avevano trasformato il Sahara in un ambiente rigoglioso che permetteva la sopravvivenza di diverse civiltà primitive. Quando le piogge monsoniche cessarono, l’area si trasformò nella distesa di sabbia che conosciamo oggi e tutti i popoli che lo abitavano furono costretti ad andarsene.

I Garamanti occuparono il deserto intorno al quinto secolo avanti Cristo, quando ogni lago e fiume era scomparso da tempo. Tuttavia, questo popolo apprese dai vicini Persiani una tecnica che consisteva nello scavo di lunghi tunnel inclinati chiamati qanat, che permettevano lo spostamento delle acque sotterranee.

I Garamanti scavarono quindi un totale di 750 km di gallerie e pozzi attraverso il deserto, sfruttando intensamente l’acqua di una gigantesca falda di arenaria. Tuttavia, senza precipitazioni che alimentassero la falda, l’acqua sotterranea finì per scendere al di sotto del livello dei qanat, che diventarono praticamente inutili.

Fu così che il sistema di gallerie che aveva permesso ai Garamanti di prosperare finì per condannarli a una fine certa. Secondo gli autori, la storia di questa civiltà ci deve insegnare quanto importante sia lo sfruttamento sostenibile delle risorse idriche, specie nelle aree che si stanno inaridendo a causa del cambiamento climatico.