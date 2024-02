Questo è l'ultimo luogo dove potrebbe nascondersi il famigerato Pianeta 9

In un angolo remoto del nostro Sistema Solare, oltre l'orbita di Plutone, si cela un segreto che ha sfidato gli astronomi per anni: l'esistenza di Pianeta 9, un ipotetico gigante che si nasconde nelle ombre cosmiche. Una ricerca recentemente presentata all'Astronomical Journal ha acceso nuovi riflettori su questo mistero.

L'obiettivo è di svelare non solo la posizione del Pianeta 9 ma anche di approfondire la comprensione della formazione e dell'evoluzione del nostro sistema stellare. Il team di ricercatori, guidato dal Dr. Mike Brown, professore di astronomia al Caltech, ha impiegato dati raccolti dal Pan-STARRS, un sistema di osservazione astronomico che ha permesso di esaminare la più vasta porzione di cielo mai investigata in questo contesto.

Grazie a questa analisi, gli scienziati sono riusciti a escludere circa il 78% delle precedenti aree ipotizzate, affinando le stime riguardanti le dimensioni e la posizione orbitale del corpo celeste. Sebbene la scoperta diretta del pianeta rimanga ancora un traguardo da raggiungere, i risultati ottenuti rappresentano un passo significativo verso la sua localizzazione, avendo ormai esplorato l'80% delle zone dove si ritiene possa trovarsi.

La speranza di individuare il Pianeta 9 si posa ora sul Legacy Survey of Space and Time (LSST), un programma decennale che promette di scrutare ancora più a fondo il cielo notturno. La ricerca non è solo una questione di curiosità astronomiche; la sua esistenza potrebbe spiegare molteplici anomalie osservate negli oggetti transnettuniani e offrire preziosi insight sulla distribuzione dei pianeti extrasolari simili nel nostro universo.

La caccia al Pianeta X, quindi, continua.